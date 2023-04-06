منظمة الهجرة الدولية: نزوح 15 ألف يمني منذ بداية 2023

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، نزوح نحو 15 ألف يمني منذ بداية العام 2023، لأسباب متعلقة بالنزاع الدائر في البلاد منذ 8 سنوات.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح، إن ما بين 1 يناير وحتى 1 أبريل 2023، رصدت مصفوفة النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية 2470 أسرة يمثلون (14820 فردًا) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وأضافت: ما بين 26 مارس و1 أبريل الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح 373 أسرة يمثلون (2237 فردًا) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وسجلت أكبر حالات نزوح في محافظة شبوة (294 أسرة)، تليها مأرب (43 أسرة)، وتعز (35 أسرة)، وكانت جميع حالات النزوح داخليًّا في المحافظات ذاتها وفقًا للمنظمة.
وتصاعدت المعارك خلال الأسابيع الماضية؛ حيث شنت مليشيا الحوثي هجمات وقصفًا مكثفًا على مواقع القوات الحكومية ومنازل المدنيين في حريب جنوب مأرب، وغربي محافظة شبوة؛ مما تسبب في موجة نزوح كبيرة.