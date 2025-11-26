سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عيّاف.. "تاريخ الجامعة بدأ منذ اليوم الأول مع سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولا زال حضوره باقٍ في كل ركن من اركانها"

شهد حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من حملة البكالوريوس، والدفعة السابعة عشرة من حملة الماجستير بجامعة الأمير سلطان، مساء الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م، كلمة معبرة ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف رئيس مجلس أمناء الجامعة، تناول فيها مسيرة الجامعة منذ تأسيسها، ومكانتها الحالية، والدعم الكبير الذي حظيت به منذ يومها الأول.
استهل سموه كلمته بالتأكيد على أن تاريخ جامعة الأمير سلطان ارتبط منذ بدايته بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض، موضحًا أن فريق التأسيس الذي تشرف بالعمل تحت توجيهاته كان شاهدًا على بداية حلم تحوّل إلى صرح تعليمي رائد.
وأشار سموه إلى أن “حضور الملك سلمان ما زال وجوده في كل ركن من أركان الجامعة، وفي كل مشروع تطوّري، وكل كلية وبرنامج”، موضحًا أن خادم الحرمين كان قريبًا من الطلاب منذ البدايات، حيث شارك في تخريج دفعات الجامعة في عدد من المواقع التاريخية والرسمية منها قصر الحكم، ووزارة الدفاع، وقصر عِرقة، وهو ما عدّه سموه شرفًا رفيعًا لخريجي الجامعة.
وبلغة ممتزجة بالامتنان والمسؤولية، أكد سمو الأمير بن عيّاف أن الجامعة لا تزال تسير على النهج الذي أراده الملك سلمان –حفظه الله–؛ نهج يقوم على التخطيط الواضح، والالتزام بالتقدّم المستمر، وتحقيق منجزات نوعية تتجاوز توقعات كل مرحلة.
وأضاف سموه أن خريجي الجامعة اليوم يُعدّون من أبرز الكفاءات على مستوى المملكة بشهادة القطاعين العام والخاص، رغم حداثة عمر الجامعة، مشيرًا إلى أن كونها أول جامعة أهلية في المملكة يزيد من فخر منتميها ويعظّم مسؤوليتها.
وثمّن سموه الدعم الكبير الذي وفرته رؤية السعودية 2030، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، مؤكدًا أن هذه الرؤية رفعت سقف الطموحات، وعزّزت الشراكات الدولية، ومنحت المؤسسات التعليمية آفاقًا جديدة للابتكار والتطوير.
واختتم سموه بالإشارة إلى أن ما تحقق اليوم من إنجازات هو ثمرة تراكمية لهذه الرؤية الطموحة، والعمل الجاد الذي تبنّته الجامعة في كل مساراتها الأكاديمية والبحثية والتنموية.