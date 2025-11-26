سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عيّاف.. "تاريخ الجامعة بدأ منذ اليوم الأول مع سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولا زال حضوره باقٍ في كل ركن من اركانها"

وأشار سموه إلى أن “حضور الملك سلمان ما زال وجوده في كل ركن من أركان الجامعة، وفي كل مشروع تطوّري، وكل كلية وبرنامج”، موضحًا أن خادم الحرمين كان قريبًا من الطلاب منذ البدايات، حيث شارك في تخريج دفعات الجامعة في عدد من المواقع التاريخية والرسمية منها قصر الحكم، ووزارة الدفاع، وقصر عِرقة، وهو ما عدّه سموه شرفًا رفيعًا لخريجي الجامعة.