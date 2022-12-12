هيئة العقار: ارتفاع نسبة امتثال المنصات العقارية الإلكترونية في تطبيق ضوابط الإعلانات

وأوضحت الهيئة أنها تتحقق من مصداقية الإعلان وضمان خلوه من التضليل واكتمال المعلومات التي تتوافر به كتحديد الغرض من الإعلان، ونوع العقار، واسم المعلن ،ورقم الترخيص، واسم المدينة والحي، إلى جانب الإفصاح عن البيانات الرئيسة التي تساعد المشتري أو المستأجر على اتخاذ قراره كمساحة العقار ووصفه بما يشمل نوعه وعمره، ومحتوياته، وأي وصف مؤثر كعرض الشارع الواقع عليه وواجهته، والنزاعات إنْ وجدت والرهن أو القيد الذي يمنع من التصرف أو الانتفاع وأي حقوق والتزامات على العقار والخدمات المتعلقة به ووسيلة التواصل مع المعلن .