أمير تبوك يرعى حفل تكريم الدفعة الـ 29 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية
رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بالمنطقة مساء أمس، احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 29 من طلابها لهذا العام، البالغ عددهم 253 طالبًا وطالبة، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.
وكان في استقبال الأمير فهد بن سلطان لدى وصوله مقر المدارس، المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري, ومديرو المراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائية بالمدارس.
وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الطالب علي الغامدي خلال الاحتفال قصيدة شعرية ترحيبية بسمو الأمير، كما قدَّم مجموعة من أطفال المدارس فقرة استعراضية بعنوان "نيوم واجهة المستقبل".
عقب ذلك ألقى المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز إبراهيم بن حسن العُمري كلمة أعرب فيها عن شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل للمدارس والتعليم بالمنطقة، وعلى رعاية الأمير فهد بن سلطان حفل تخريج المدارس للدفعة 29 من الطلاب والدفعة 28 من الطالبات، ومشاركة أبنائه فرحة تخرجهم، ليكون دافعًا لهم لمواصلة العلم والتميز والانخراط في سوق العمل، مؤكدًا أن المدارس أصبحت نموذجًا مميزًا لمدارس عصرية متقدمة، استفادت من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والأساليب الحديثة في التعليم، انعكس أثره على الطلاب والطالبات.
ثم شاهد الأمير فهد بن سلطان والجميع بعد ذلك عرضًا مرئيًا عن إنجازات المدارس خلال العام الدراسي الحالي, كما قدم فريق الروبوت بالمدارس فقرة بعنوان "قصة إنجاز".
وألقى الطالب فارس الشمراني والطالبة جنا الخريصي كلمة الخريجين باللغة العربية والطالبتان سارة العمري ولمار إبراهيم باللغة الإنجليزية، حيث رحبوا بأمير منطقة تبوك، معربين عن شكرهم له على رعايته لحفل التخرج، مشيرين إلى أن المدارس حققت هذا العام إنجازات على المستويين الوطني والعالمي، داعين المولى أن يوفق الخريجين في مسيرتهم العلمية والعملية، لما فيه خدمة هذا الوطن المعطاء, ثم بدأت مسيرة الخريجين والخريجات.
وفي نهاية الحفل، كرَّم الأمير فهد بن سلطان المتفوقين من الخريجين والخريجات، مهنئًا إياهم بمناسبة تخرجهم، مؤكدًا أن التهنئة للجميع للأبناء والبنات والمعلمين والمعلمات ولمدارس الملك عبدالعزيز التي حصدت العديد من الجوائز العالمية في عامها الدراسي الماضي، وقال الأمير: التهنئة للجميع ولما وصلوا إليه من تعليم وتفوق، وهذا هو الهدف من هذه المدارس، أن تظهر متفوقين ومتميزين.
بعدها التقطت الصور التذكارية مع الخريجين، كما تسلَّم الأمير فهد بن سلطان بهذه المناسبة هديةً تذكاريةً من المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري.
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وجمع من أولياء أمور الطلاب والطالبات.