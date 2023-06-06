أمير تبوك يرعى حفل تكريم الدفعة الـ 29 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

عقب ذلك ألقى المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز إبراهيم بن حسن العُمري كلمة أعرب فيها عن شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل للمدارس والتعليم بالمنطقة، وعلى رعاية الأمير فهد بن سلطان حفل تخريج المدارس للدفعة 29 من الطلاب والدفعة 28 من الطالبات، ومشاركة أبنائه فرحة تخرجهم، ليكون دافعًا لهم لمواصلة العلم والتميز والانخراط في سوق العمل، مؤكدًا أن المدارس أصبحت نموذجًا مميزًا لمدارس عصرية متقدمة، استفادت من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والأساليب الحديثة في التعليم، انعكس أثره على الطلاب والطالبات.