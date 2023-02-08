شاهد.. لقطات جمالية من الجو شكَّلها الربيع في الحمم البركانية بـ"لابة لبدة"

وتنتشر تلك المنخفضات بالمئات في اللابة، ويبلغ أقصى طول لأكبرها حجمًا 20م في عرض 20م تقريبًا، وأقصى عمق لها يصل إلى خمسة أمتار، والأغلب منها لا يتجاوز طوله 10م في 5م، وعمق مترين إلى ثلاثة أمتار.