شاهد.. لقطات جمالية من الجو شكَّلها الربيع في الحمم البركانية بـ"لابة لبدة"

شاهد.. لقطات جمالية من الجو شكَّلها الربيع في الحمم البركانية بـ"لابة لبدة"
شكَّل الربيع والخضرة والنباتات البرية مناظر جمالية طبيعية داخل المنخفضات في الحمم البركانية بـ"لابة لبدة" جنوب غرب منطقة حائل بالقرب من الشملي.
وتشكلت المنخفضات على أشكال جمالية متنوعة، وأظهرت اللقطات الجوية مشاهد ساحرة؛ إذ تشكل أحد المنخفضات على هيئة قلب في جبل "أصفر اللبيدي" وسط اللابة البركانية غرب لبدة، وجنوب الشملي بـ30 كلم.
كما كشفت اللقطات الجوية عن مناظر للمنخفضات داخل اللابة التي زينتها النباتات البرية، كاليهق والحميض والقروق والنفل.. وغيرها.
وتنتشر تلك المنخفضات بالمئات في اللابة، ويبلغ أقصى طول لأكبرها حجمًا 20م في عرض 20م تقريبًا، وأقصى عمق لها يصل إلى خمسة أمتار، والأغلب منها لا يتجاوز طوله 10م في 5م، وعمق مترين إلى ثلاثة أمتار.
المصور أحمد العنزي وثَّق جمال تلك المنخفضات وتزيُّنها بالربيع داخل اللابة بعدسة كامرته الطائرة، وخص بها "سبق".