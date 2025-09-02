اشتراط الوزن المثالي للوظائف والدراسة.. منصور الضبعان يثير الجدل عبر "سيدتي"

الضبعان أوضح، خلال حديثه في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، أن معدلات السمنة في المملكة اقتربت من 50%، مشيراً إلى أن 24% من النساء يعانين من السمنة، فيما ترتفع النسبة إلى 65% في فرط الوزن، ما يستدعي – على حد وصفه – “قوة خارجية تفرض على البدين اتخاذ حلول جذرية”.