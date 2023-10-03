مصرع معلمة وإصابة 6 في حادث سير على طريق العيص- ينبع أثناء ذهابهن إلى عملهن

لقيت معلمة مصرعها وأصيب ٤ أخريات وسائقهن وشخص آخر بإصابات متفرقة من جراء تعرضهن لحادث وقع لهن على طريق العيص – ينبع، وبالتحديد مركز المثلث، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء ذهابهن إلى مقر عملهن بإحدى المدارس. وباشرت الجهات الاسعافية بعدد من الفرق الأرضية إضافة إلى الإسعاف الجوي موقع الحادث.
وكشف المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة بأن مستشفيات التجمع استقبلت صباح اليوم ست حالات تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة حادث سيارة نقل معلمات بطريق المثلث - ينبع. مبيناً بأنه بعد ورود البلاغ للجهات المعنية، تم رفع جاهزية المنشآت الصحية، وعمل اللازم للحالات بحسب النظام للتعامل مع هذه الحالات.
وأضاف "حمودة" بأن إحدى الحالات انتقلت إلى رحمة الله تعالى، في موقع الحادث، بينما تم نقل حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، وباقي الحالات وعددها خمس شهدت إصابات متوسطة، تم نقل حالة منها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم، وحالة إلى مستشفى العيص، والحالات الأخرى تم نقلها إلى مستشفى ينبع النخل، ومستشفى ينبع العام لاستكمال العلاج اللازم، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهن الصحية.