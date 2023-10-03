مصرع معلمة وإصابة 6 في حادث سير على طريق العيص- ينبع أثناء ذهابهن إلى عملهن

وأضاف "حمودة" بأن إحدى الحالات انتقلت إلى رحمة الله تعالى، في موقع الحادث، بينما تم نقل حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، وباقي الحالات وعددها خمس شهدت إصابات متوسطة، تم نقل حالة منها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم، وحالة إلى مستشفى العيص، والحالات الأخرى تم نقلها إلى مستشفى ينبع النخل، ومستشفى ينبع العام لاستكمال العلاج اللازم، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهن الصحية.