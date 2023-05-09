اكتمال الاستعدادات لانطلاق الشحنة الأولى من المساعدات المتجهة إلى السودان

اكتملت الاستعدادات لانطلاق الشحنة الأولى المتجهة إلى السودان، والتي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.
وبحسب "الإخبارية"، ستتوجه طائرتان، تحمل كل منهما 10 أطنان من المساعدات، من مطار الملك خالد إلى مطار بورتسودان، ضمن طلائع الجسر الإغاثي الجوي.
ونشرت القناة مشاهد من داخل الطائرة الإغاثية المتجهة إلى السودان؛ تمهيدًا لتوزيع المساعدات على مستحقّيها.
وأمس الأول، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.
وأكّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي يشهدها السودان.