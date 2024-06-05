تحت رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة.. وزير الإسكان يدشن "ضاحية بوابة مكة" أولى ضواحي الوطنية للإسكان في العاصمة المقدسة

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على الاستثمار في عدد من المشاريع والضواحي بمنطقة مكة المكرمة، حيث وصل إجمالي الضواحي والمجتمعات التي تعمل على تطوريها على 5 ضواحٍ ومجتمعات عمرانية،وهي الجوهرة وسدايم وخيالا وبوابة مكة، إلى جانب مجتمع السدن، بإجمالي مساحات تجاوزت 17 مليون متر مربع وبعدد وحدات تخطت 35 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم وفق معايير عالمية، لتستوعب أكثر من 168 ألف نسمة، وذلك في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%