3 معارض للكتاب.. مدير النشر بـ"الأدب والترجمة": هدفنا ريادة السعودية عربيًّا وعالميًّا

قدّم مدير عام الإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، خلال لقاء له على هامش فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب 2024، شرحًا عن إستراتيجية الهيئة ورؤيتها في تطوير ودعم قطاع النشر في المملكة العربية السعودية، لاسيما مبادرة "معارض الكتاب"، التي تُطلق هذا العام ثلاثة معارض للكتاب، في المدينة المنورة والرياض وجدة.
وقال "الواصل": إن قطاع النشر السعودي حقق معدلات نمو متميزة في السنوات الماضية بفعل دعم القيادة الرشيدة في المملكة للثقافة والمثقفين، والإستراتيجيات والمبادرات الطموحة التي تنفذها الهيئة، وكذلك زيادة قاعدة الكتّاب والمبدعين السعوديين في مجالات أدبية مختلفة، مشيرًا إلى أن الإقبال الواسع والاهتمام المتنامي بالكتاب والمنتج الثقافي السعودي أصبح واضحًا سواء خلال مشاركة دور النشر السعودية في معارض الكتاب المحلية أو العالمية.
وأوضح أن رؤية الهيئة لمستقبل قطاع النشر تتلخص في تحقيق الريادة عربيًّا وعالميًّا لصناعة النشر في المملكة، مؤكدًا التزام الهيئة بتوفير الأدوات والإمكانات كافة لتحقيق هذا الهدف الذي يتطلب كذلك تعاون الأطراف المعنية بقطاع النشر من مؤلفين وكتّاب، ودور نشر، ومكتبات، ومطابع ومقدمي الخدمات اللوجستية للقطاع وغيرهم، ومواصلة العمل لتطوير وتنظيم هذه الصناعة وفق أعلى معايير الجودة؛ لدعم الكتاب السعودي محليًّا وعالميًّا في بيئة استثمارية بمعايير عالمية؛ شاملًا بذلك النشر بمختلف أنواعه من كتب ورقية، وسمعية، وإلكترونية.
وكشف "الواصل" أن معرض المدينة المنورة للكتاب حقق نموًّا بنسبة 25% في عدد زواره مقارنة بالعام الماضي، إذ زار المعرض في يومه الأول 15 ألف زائر مقارنة بنحو 12 ألفًا في اليوم الأول من النسخة الماضية، مؤكدًا أن هذا النمو أتى متماشيًا كذلك مع نمو مساحة المعرض التي بلغت 20 ألف متر مربع بزيادة أكثر من 30% مقارنة بمساحة النسخة الماضية التي بلغت 15 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن تنظيم النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب، يشكل امتدادًا لنجاح النسختين الماضيتين، ويسهم في تعزيز مكانة المدينة المنورة الثقافية، وأن المعرض أصبح اليوم فعالية سنوية مُنتظرة تستقطب آلاف الزوار للاطلاع على أحدث عناوين الكتب وإصداراتها.
وأكد أن الهيئة حرصت في معرض المدينة المنورة للكتاب هذا العام على تعزيز تجربة الزوار والاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمتهم، بداية من إطلاق التذاكر الإلكترونية لتسهيل دخول المعرض، وصولًا لاستخدام تقنية الخرائط التفاعلية لتمكين الزوار من تحديد مواقع الفعاليات والخدمات المطلوبة ودور النشر المحددة والوصول إليها بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن استخدام مثل هذه التقنيات يأتي في إطار التزام الهيئة المستمر بتطوير معارض الكتاب المحلية والدولية التي تنظمها، والاستفادة من الحلول الرقمية، وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز المكانة الرائدة للمملكة في صناعة النشر وتنظيم معارض الكتاب.
يُذكر أن فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب مستمرة حتى الخامس من أغسطس الجاري خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يفتح المعرض أبوابه يوميًّا للجمهور من الساعة الثانية مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل، ويشهد مشاركة 300 دار نشر ووكالة ما بين سعودية وعربية ودولية موزعة على 200 جناح.