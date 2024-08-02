3 معارض للكتاب.. مدير النشر بـ"الأدب والترجمة": هدفنا ريادة السعودية عربيًّا وعالميًّا

وكشف "الواصل" أن معرض المدينة المنورة للكتاب حقق نموًّا بنسبة 25% في عدد زواره مقارنة بالعام الماضي، إذ زار المعرض في يومه الأول 15 ألف زائر مقارنة بنحو 12 ألفًا في اليوم الأول من النسخة الماضية، مؤكدًا أن هذا النمو أتى متماشيًا كذلك مع نمو مساحة المعرض التي بلغت 20 ألف متر مربع بزيادة أكثر من 30% مقارنة بمساحة النسخة الماضية التي بلغت 15 ألف متر مربع.