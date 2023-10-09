سعيًا لرفع جودة الشبكة.. "هيئة الطرق" تنجز حزمة من الأعمال خلال سبتمبر

ورُفع مستوى الصيانة على الطرق من خلال مسح وتهذيب وتسوية أكتافها بحوالي 8000 كم، إضافةً لكشط وسفلتة 150 كم، وتنظيف مجاري الأودية بأكثر من 3800 موقع، كما أزيلت الكثبان الرملية بأكثر من 9000 مربع؛ بالإضافة لردم أكثر من 800 موقع للانجرافات، واستخدام أكثر من 17 ألف متر مكعب من الإسفلت المكشوط ومسح وتمهيد الطرق الترابية بأكثر من 10 آلاف كم، وفي رفع كفاءة التشغيل مسحت الأضرار بأكثر من 28 ألف كم/مسار؛ بالإضافة لقياس سماكة طبقات الرصف بأكثر من 5 آلاف كم/مسار؛ كما قيست وعورة الطرق بما يزيد عن 600 كم/مسار وتم فحص وتقييم أكثر من 150 جسراً وفحص ما يزيد عن 700 عبارة.