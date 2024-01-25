انطلاق الإجازة المطولة الثانية بالفصل الدراسي الثاني.. مع نهاية دوام اليوم

مع نهاية دوام اليوم الخميس، تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والتي ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد.
وتُستأنف الدراسة لإكمال الفصل الدراسي الثاني يوم الاثنين القادم، وينتهي الفصل بنهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ الموافق 22/ 2/ 2024م.
ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22/ 8/ 1445هـ الموافق 3/ 3/ 2024م، وتتخلله إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 18/ 9/ 1445هـ الموافق 28/ 3/ 2024م، وتُستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 6/ 10/ 1445هـ الموافق 15/ 4/ 2024م، ويتخللها إجازة مطولة بتاريخ 23/ 10/ 1445هـ الموافق 2/ 5/ 2024م، وينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.