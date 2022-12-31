مرفوض شرعًا.. "العيسى": نتابع بقلقٍ حظر التشغيل غير الحكومي للنساء بأفغانستان

يشار إلى أن حركة طالبان كانت قد أصدرت أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنعها فيها من تشغيل النساء، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات.