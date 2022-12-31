مرفوض شرعًا.. "العيسى": نتابع بقلقٍ حظر التشغيل غير الحكومي للنساء بأفغانستان

أكّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، أن الرابطة تتابع بقلقٍ كبيرٍ تداعيات الحظر الذي فرضَته "طالبان" على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية.
وقال "العيسى" اليوم عبر حسابه في تويتر: "نُعرِبُ عن أسفنا لهذا الإجراء المرفوض شرعًا، وهو إذ يُسيءُ للشعب الأفغاني فإنه بحيثياته المقروءة يُسيءُ لسمعة الإسلام عند من لا يعلم حقيقة ديننا الحنيف".
يشار إلى أن حركة طالبان كانت قد أصدرت أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنعها فيها من تشغيل النساء، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات.
وبرّرت الحركة القرار بعدم اتباع الموظفات قواعد اللباس المناسبة بما يشمل الحجاب، وهدّدت بتعليق تراخيص المنظمات التي لا تنفذ القرار، فيما أثارت الخطوة تنديدات المجتمع الدولي ومخاوف من أثرها على إيصال المساعدات، وتأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الحركة تقيد فيها حرية وحقوق النساء في البلاد.