بحضور كبير لقيادات التعليم.. "اللهيبي" تطلق ملتقى "نافس وشركاء النجاح" بمكتب فيحاء

كما تناولت أوراق العمل التي قدّمها (الدكتور معتوق الشريف، وفوزية صالح الغامدي، وفوزية نفيع السلمي، ومحمد الحكمي) دورَ الأسرة في الانضباط والتعزيز الإيجابي لقيمة التعليم لدى أبنائها، ودور تطبيق (مستقبلهم) في تجويد نواتج التعلم، ودور المهارات الناعمة في التعامل بين المدرسة والبيت، إضافة إلى تقديم بعض الآليات المحلية والدولية التي تعزز الشراكة بين الأسرة والبيت، وعددًا من التوصيات المحققة بإذن الله لأهداف الملتقى.