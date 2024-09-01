مطارات الدمام تطلق استراتيجية التحول الرقمي لتعزيز تجربة المسافرين

أطلق الرئيسُ التنفيذي لمطارات الدمام "م. محمد بن علي الحسني"؛ استراتيجيةَ التحول الرقمي بمطارات الدمام.
واستعرض "الحسني" خلال الإطلاق خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق التحول الرقمي في شركة مطارات الدمام وارتباطها باستراتيجية التحول في الشركة؛ إذْ تمثل استراتيجيةُ التحول الرقمي ذراعًا هامًّا لتحسين تجربة المسافر عبر مطار الملك فهد الدولي، ومطار الأحساء الدولي، ومطار القيصومة الدولي، والذين تجاوز عدد مسافريهم أكثر من 11.4 مليون مسافر لوجهات محلية ودولية خلال عام 2023م، كما ترمي إلى رفع الكفاءة وتعزيز تجربة العميل، وتنعكس إيجابًا على الخدمات الرقمية وبناها التحتية.
وتستهدف الاستراتيجيةُ رقمنةَ أكثر من 10 خدمات رئيسية خلال رحلة المسافر منذ وصوله إلى المطار، ومن أهمّ هذه الخدمات الرقمية تحديد موقف السيارة، وإنهاء إجراءات السفر والأمتعة، وإصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة، والدخول الذاتي لمنطقة المغادرة، والاتصال بالإنترنت.
كما تستهدف أيضًا التعرف على مرافق وخدمات المطار، إطلاق تطبيق تفاعلي لمسافري المطار، ومع نجاح مطار الملك فهد الدولي في إتمام أكثر من 20 مليون عملية رقمية خلال عام 2023م؛ فإن هذه الاستراتيجية ستعمل على رقمنة أكثر من 200 مليون عملية بنهاية العام 2028م وبأعلى مستويات الكفاءة.