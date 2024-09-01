مطارات الدمام تطلق استراتيجية التحول الرقمي لتعزيز تجربة المسافرين

واستعرض "الحسني" خلال الإطلاق خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق التحول الرقمي في شركة مطارات الدمام وارتباطها باستراتيجية التحول في الشركة؛ إذْ تمثل استراتيجيةُ التحول الرقمي ذراعًا هامًّا لتحسين تجربة المسافر عبر مطار الملك فهد الدولي، ومطار الأحساء الدولي، ومطار القيصومة الدولي، والذين تجاوز عدد مسافريهم أكثر من 11.4 مليون مسافر لوجهات محلية ودولية خلال عام 2023م، كما ترمي إلى رفع الكفاءة وتعزيز تجربة العميل، وتنعكس إيجابًا على الخدمات الرقمية وبناها التحتية.