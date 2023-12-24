"العثيم للأزياء" تعلن حصولها على الوكالة الحصرية لخمس ماركات تركية رائدة

في خطوة جديدة تعزز ريادتها وحضورها في سوق التجزئة أعلنت شركة العثيم للأزياء، إحدى شركات مجموعة "العثيم للاستثمار" عن فوزها بثقة خمس شركات تركية، تملك علامات تجارية عالمية شهيرة، حيث حصلت على الوكالة الحصرية لخمس علامات تجارية تركية شهيرة في مجال الأزياء والإكسسوارات المنزلية والتجميل، لتشكل إضافة مهمة إلى سلسلة العلامات التجارية الحصرية التي توفرها الشركة للسوق السعودي.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تعزيز حضور العثيم للأزياء وريادتها من خلال توسيع محفظتها من العلامات التجارية العالمية، والتي تضم 19 علامة تجارية، من أشهر العلامات الفرنسية والإيطالية والبرتغالية واللاتفية والمغربية والتركية.
وتشمل العلامات التجارية الجديدة الموقعة "PENTI"، العلامة التجارية الرائدة في مجال الملابس الداخلية النسائية في تركيا، و"Golden Rose"، التي تدير أكثر من 2100 نقطة بيع لمستحضرات التجميل، و"Perspective"، المتخصصة في ملابس السيدات، و"Jimmy Key"، علامة تجارية أخرى للملابس النسائية، و"Bella Maison"، المشهورة بإكسسوارات المنزل.
وكانت شركة العثيم للأزياء، وهي شركة مملوكة لشركة العثيم للاستثمار، قد استحوذت مؤخرًا على 100% من رأس المال لشركة الزي المبتكر التجارية (الشركة المستهدفة)، وهي شركة تابعة لسينومي ريتيل، والتي ستمتلك حقوق الامتياز لـ 18 من علاماتها التجارية والأصول المرتبطة بها.
وقال علي الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للأزياء بمناسبة توقيع عقود الوكالات الحصرية الجديدة: "نحن سعداء بهذه الشراكات مع خمس من الشركات الرائدة في تركيا والعالم التي تهدف لتعزيز الخطى الثابتة التي تخطوها الشركة بتنويعها لفئات متاجر البيع بالتجزئة ومصادر العلامات التجارية التي تعمل تحت مظلتها.
وأضاف علي الشريف أن الوكالات العالمية الجديدة تعتبر إضافة نوعية تعزز مسيرة شركة العثيم للأزياء وترسخ حضورها كلاعب بارز وقائد في أسواق التجزئة في المملكة تقوم استراتيجيتها على التوسع النوعي والمدروس لتستحوذ على أهم العلامات التجارية العالمية والتي تخاطب ذائقة عملائها وتتجاوب مع تطلعاتهم".
يذكر أن شركة العثيم للأزياء التي تأسست في العام 2007 وتدير وتشغل أكثر من 19 علامة تجارية من خلال 92 متجراً هي إحدى شركات العثيم للاستثمار، والتي أدرجت ضمن قائمة أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023، وتمتلك (12) مجمعاً تجارياً، بالإضافة إلى محفظة مشاريع استثمارية قيد التنفيذ، تشتمل على 23 مشروعاً موزعة على مناطق ومدن المملكة باستثمارات تزيد على 12 مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى, الفنادق, الاستثمار العقاري, الترفيه, السينما, الأزياء, المطاعم والكافيهات, الذكاء الاصطناعي, المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).