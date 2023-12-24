"العثيم للأزياء" تعلن حصولها على الوكالة الحصرية لخمس ماركات تركية رائدة

يذكر أن شركة العثيم للأزياء التي تأسست في العام 2007 وتدير وتشغل أكثر من 19 علامة تجارية من خلال 92 متجراً هي إحدى شركات العثيم للاستثمار، والتي أدرجت ضمن قائمة أفضل 50 مطوراً عقارياً في الخليج لعام 2023، وتمتلك (12) مجمعاً تجارياً، بالإضافة إلى محفظة مشاريع استثمارية قيد التنفيذ، تشتمل على 23 مشروعاً موزعة على مناطق ومدن المملكة باستثمارات تزيد على 12 مليار ريال، ويندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى, الفنادق, الاستثمار العقاري, الترفيه, السينما, الأزياء, المطاعم والكافيهات, الذكاء الاصطناعي, المراكز الرياضية، الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها).