خبير في "الاستشارات البيئية": المملكة بريئة من قضايا الاحتباس الحراري وتغير المناخ

وقال إن هناك جهودًا كبيرة للمملكة منها الخطط التنفيذية للوصول إلى الحياد الصفري ضمن رؤية 2030 ومنها: مشروعات الطاقة المتجددة (تأسيس 12 محطة للطاقة الشمسية بطاقة 41 جيجا واط موزعة في ثماني مناطق بالمملكة، وتأسيس محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في حائل بطاقة 16 جيجا واط)، مضيفًا أن من الخطط التنفيذية دعم الاقتصاد الدائري للكربون، حيث أعلنت المملكة أثناء ترؤسها لمجموعة دول العشرين عن تبنيها للاقتصاد الدائري للكربون واستخدام أفضل التقنيات من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، أيضًا من الخطط التنفيذية التوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تم تأسيس مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء في نيوم بطاقة إنتاجية عالية 650 طن/يوم من الهيدروجين الأخضر