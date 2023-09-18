"بيئة العرضيات" تكثّف جولاتها الرقابية على سوق الخميس الشعبي وتضبط عدداً من المخالفين

من جهته، ذكر المهندس جمعان بن علي الزهراني، مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرّمة، أن الفرع يعمل على تمكين وتطوير وتحسين الإجراءات والعمليات في الأسواق والمسالخ بمحافظات المنطقة، ومن أهمها دعم المزارعين والمستثمرين و الجمعيات الزراعية والمتخصصة في التسويق الزراعي في قطاع الأسواق والمسالخ، وفق الضوابط وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لتوطين الوظائف والمهن الزراعية، والعمل بالتنسيق المستمر والجماعي بين الفرع والجهات الخدمية الحكومية في المنطقة مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي، لتقصير سلاسل الإمداد الغذائي من المزارعين والموردين للخضراوات والفواكه والصيادين السعوديين المرخصين لكي تصل إلى المستهلك من المواطنين والمقيمين بشكل أسرع.