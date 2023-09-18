"بيئة العرضيات" تكثّف جولاتها الرقابية على سوق الخميس الشعبي وتضبط عدداً من المخالفين

نفّذت الفِرَق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بمحافظة العرضيات، جولات رقابية على أسواق النفع العام بالمحافظة للتأكّد من تطبيقها الأنظمة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد بن محمد الفقيه، أن الفِرَق الميدانية المختصة التابعة للوزارة كثّفت جولاتها الرقابية مع الجهات ذات العلاقة في سوق الخميس الشعبي، حيث تم رصد عدد من البائعين من العمالة الأجنبية السائبة والمخالفة لنظام الوزارة، في إطار الحملات المستمر للقضاء تلك الظواهر السلبية.
وأكّد الفقيه؛ أنه تم إعداد تقرير بالواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ومصادرة أكثر من (500 كيلوجرام) من الخضار والفاكهة من مباسط العمالة الهاربة اثناء الجولة التفتيشية وتسليمها لجمعية البر بالمحافظة حسب الإجراءات النظامية المتبعة وفقاً لنموذج محضر تسليم منتجات حفظ النعمة.
من جهته، ذكر المهندس جمعان بن علي الزهراني، مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرّمة، أن الفرع يعمل على تمكين وتطوير وتحسين الإجراءات والعمليات في الأسواق والمسالخ بمحافظات المنطقة، ومن أهمها دعم المزارعين والمستثمرين و الجمعيات الزراعية والمتخصصة في التسويق الزراعي في قطاع الأسواق والمسالخ، وفق الضوابط وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لتوطين الوظائف والمهن الزراعية، والعمل بالتنسيق المستمر والجماعي بين الفرع والجهات الخدمية الحكومية في المنطقة مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي، لتقصير سلاسل الإمداد الغذائي من المزارعين والموردين للخضراوات والفواكه والصيادين السعوديين المرخصين لكي تصل إلى المستهلك من المواطنين والمقيمين بشكل أسرع.
ودعا الزهراني؛ المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الإبلاغ الفوري في حال ملاحظة وجود مخالفات، والتواصل عبر الرقم الموحد "939" للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.