مذكرة تعاون بين شركة دلة الصحية وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

من جانبه، أعرب أحمد عبدالعزيز التميمي عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته شركة دلة الصحية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سوف يساهم في تعزيز دور الجمعية وتمكينها من تنفيذ عديد من برامجها التي تقوم بها تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها برامج العلاج والتعليم والتأهيل، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والاجتماعية.