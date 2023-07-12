"أمير تبوك" يطّلع على تقرير أعمال واختصاصات والأهداف الاستراتيجية لمركز "وقاء"

وأشاد بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الوزارة لدعم المستفيدين من خدماتها من المزارعين وأصحاب المواشي، منوهًا بالبرامج التي يقدّمها فرع الوزارة بالمنطقة من أجل الحفاظ على البيئة؛ مؤكدًا أهمية تكثيف المبادرات التوعوية التي تسهم في مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المختلفة؛ لتمكين المركز من الاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بمكافحة الآفات والأمراض.