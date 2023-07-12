"أمير تبوك" يطّلع على تقرير أعمال واختصاصات والأهداف الاستراتيجية لمركز "وقاء"

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، ومدير عام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بالمنطقة المهندس ناصر بن رويعي العطوي.
وتَسَلم أمير تبوك خلال اللقاء، تقريرًا تعريفيًّا بأعمال مركز وقاء بالمنطقة متضمنًا اختصاصات مركز "وقاء" وأهدافه الاستراتيجية؛ وفقًا لسياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.
وبارك أمير منطقة تبوك، انطلاق أعمال وتمكين مركز (وقاء) في المنطقة، مثمنًا الرعاية والاهتمام اللذيْن توليهما القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع البيئة والمياه والزراعة؛ مؤكدًا أن المنطقة تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية المتنوعة التي تستوجب العمل للحفاظ عليها وتنميتها واستدامتها.
وأشاد بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الوزارة لدعم المستفيدين من خدماتها من المزارعين وأصحاب المواشي، منوهًا بالبرامج التي يقدّمها فرع الوزارة بالمنطقة من أجل الحفاظ على البيئة؛ مؤكدًا أهمية تكثيف المبادرات التوعوية التي تسهم في مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المختلفة؛ لتمكين المركز من الاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بمكافحة الآفات والأمراض.
من جانبه أعرب مدير مركز وقاء بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ على دعمه ومتابعته لجميع أعمال المركز بالمنطقة.