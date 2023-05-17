"الجمعية السعودية" تنظّم مؤتمرًا للتوعية بمخاطر ضغط الدم والسمنة

من جانبه، أوضح استشاريُّ الغدد الصماء الحائز على البورد الأمريكي في طب السمنة، عضو إدارة المجموعة السعودية لدراسة السمنة الدكتور حسين بدوي؛ عدمَ وجود سبب معين لارتفاع ضغط الدم، مفيدًا باحتمالية أن يكون بسبب عوامل وراثية، أو ردّة فعل لبعض الأدوية، أو نتاج لأمراض الغدد الصماء وضيق الشريان الكلوي والتهاب الشرايين، وغيرها.