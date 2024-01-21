"الفضلي" يقف على جاهزية منظومة المياه لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

ووقف المهندس الفضلي ميدانياً على ما تم إنجازه تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -، في تلبية حاجات المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن من المياه المحلاة، حيث زار منظومة إنتاج الشعيبة للمرحلتين الرابعة والخامسة، والتي تعد أكبر منظومات الإنتاج التي تعمل بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة، والأقل استهلاكاً للطاقة، وتبلغ سعتها التصميمية (600) ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، كما تعمل على تقليل استهلاك الوقود السائل بمقدار (4.2) مليون برميل مكافئ يومياً، وخفض الانبعاثات الغازية لثاني أكسيد الكربون بمقدار ‏‎(2.3) مليون طن متري سنوياً، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية للإنتاج إلى أقل من (60) هللة للمتر المكعب، إلى جانب تحقيق أرقامٍ قياسية في كفاءة استهلاك الطاقة لإنتاج المتر المكعب بلغت (2.68) قبل احتساب الطاقة البديلة التي تجعل استهلاك الطاقة من الشبكة الكهربائية أقل من (2.42) كيلو وات للمتر المكعب، وهو الأقل عالمياً في تكلفة استهلاك الطاقة.