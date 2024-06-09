بعملية عاجلة.."تجمع مكة" يُنقذ حاجاً باكستانياً من فقدان البصر بسبب انفصال بالشبكية

نجح فريق طبي مختص من مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حاج باكستاني خمسيني من فقدان البصر عبر عملية جراحية عاجلة ودقيقة.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الحاج كان يعاني من ضعف مفاجئ في النظر استمر لمدة يومين واستقبلته المدينة الطبية، حيث تم فحصه بشكل دقيق وأظهرت نتائج الفحص بأن الحاج يعاني من انفصال في شبكية العين اليمنى نتيجة ثقب في الشبكية ومركز الإبصار.
وأبان أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ بصر الحاج، حيث تضمنت العملية إزالة المياه البيضاء، وزراعة عدسة جديدة، واستئصال السائل الزجاجي، وإصلاح انفصال الشبكية، وحقن زيت السيليكون وتمت بنجاح، حيث عاد البصر تدريجياً إلى عين الحاج ولله الحمد.
وأعرب التجمع الصحي عن سعادته بنجاح العملية، مؤكداً أهمية الفحص المبكر والتدخل السريع في مثل هذه الحالات لتجنب فقدان البصر الدائم.
يذكر أن مركز صحة العين يعد من مراكز التميز بالمدينة الطبية التي تمتلك كفاءات وخبرات عالية، وتقوم بالعديد من هذه العمليات على مدار السنة وتحقق نسب نجاح مميزة بعمليات تخصصية ونادرة، حيث يأتي هذا الإنجاز الذي يعكس التزام مدينة الملك عبدالله الطبية بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال طب العيون، ويعزز مكانتها كمرجع طبي في المنطقة.