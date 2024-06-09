بعملية عاجلة.."تجمع مكة" يُنقذ حاجاً باكستانياً من فقدان البصر بسبب انفصال بالشبكية

يذكر أن مركز صحة العين يعد من مراكز التميز بالمدينة الطبية التي تمتلك كفاءات وخبرات عالية، وتقوم بالعديد من هذه العمليات على مدار السنة وتحقق نسب نجاح مميزة بعمليات تخصصية ونادرة، حيث يأتي هذا الإنجاز الذي يعكس التزام مدينة الملك عبدالله الطبية بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال طب العيون، ويعزز مكانتها كمرجع طبي في المنطقة.