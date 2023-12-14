السعودية تشارك في اجتماع مجموعة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في نيويورك

شاركت المملكة، ممثلة بعضو المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي اليوم، في اجتماع المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ المنعقد على مدى يومين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور أعضاء المجلس الاستشاري للصندوق المكون من 18 عضوًا.