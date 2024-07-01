"الأحساء والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 48 ْمئوية و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: مكة المكرّمة، عسير وجازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.