"الأحساء والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 48 ْمئوية و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز أن الأحساء والصمان سجّلتا أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 16 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في الدمام، و46 درجة في الخرج وحفر الباطن والدهناء، و45 ْمئوية في الرياض والمجمعة ووادي الدواسر وشرورة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ16 درجة، تليها الباحة وأبها 19 درجة، وبيشة والقريات 22 درجة، وطريف والطائف 23.
وتوقّع المركز نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: مكة المكرّمة، عسير وجازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.
كما لا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.