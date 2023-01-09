بسبب ضعف رواتبهم.. "القشقري" يطالب بتطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين

التأمين الطبّي أكثر ما يحتاجه المتقاعدون

ويضيف "القشقري": "أمّا الكلمة التي تتوسّط الكلمتيْن، فأقترح أن تكون: (تأمين)، ليصبح عنوان المقال هو: (تأميم تأمين المتقاعدين)، وأقصد التأمين الطبّي الذي يحتاجه المتقاعدون أكثر من كلّ شيء آخر، ومع ذلك ما زال جُلّهم -إن لم يكونوا كلّهم- بلا تأمين طبّي، سواء من جهاتهم التي كانوا موظفين فيها، ثمّ سحبت منهم بطاقات التأمين منهم حال تقاعدهم، أو من مؤسّسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وصاروا إمّا يُراجعون المستوصفات والمستشفيات الحكومية مع ما فيها من ازدحام ومواعيد بعيدة لا تُناسب ظروفهم الصحية، أو يقتطعون جزءاً كبيراً من رواتبهم التقاعدية للعلاج".