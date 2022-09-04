انطلاق المهرجان الدولي الثاني للإبل في فرنسا 17 سبتمبر الجاري

يلتقي مُلّاك إبل من 40 دولة في فرنسا خلال المهرجان الدولي الثاني للجِمال والإبل، خلال يومي 17 و18 سبتمبر 2022.
ويُقام التجمع الدولي بالتعاون مع بلدة جانفري الفرنسية والاتحاد الفرنسي للإبل.
وينطلق الحدث العالمي بسلسلة من الفعاليات ما بين ملتقى علمي؛ للاطلاع على آخر البحوث والدراسات العلمية للتعريف بثقافة الإبل، ومعرض لمنتجات الإبل وعروض حيّة لها أمام الجمهور، بالإضافة إلى عرض ضخم للإبل يمتد إلى قلب مدينة باريس.
والمهرجان الدولي للإبل في أوروبا بنسخته الثانية، يأتي بدعم مباشر من المنظمة الدولية للإبل، وبتوجيه من رئيس ومؤسس المنظّمة الدولية للإبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين.
وتنطلق فعاليات المهرجان بحضور عمدة جانفري رئيس اتحاد تنمية الإبل في فرنسا وأوروبا كريستيان شويتل، وبإشراف ودعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، ووجود ممثلين لأكثر من 40 دولة.
وتأتي هذه الفعاليات لتعزيز التعريف بالقيمة الاقتصادية والثقافية للإبل، والإسهام في تحقيق أهداف السنة الدولية للإبل 2024 المعتمدة من الأمم المتحدة.