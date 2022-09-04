انطلاق المهرجان الدولي الثاني للإبل في فرنسا 17 سبتمبر الجاري

وينطلق الحدث العالمي بسلسلة من الفعاليات ما بين ملتقى علمي؛ للاطلاع على آخر البحوث والدراسات العلمية للتعريف بثقافة الإبل، ومعرض لمنتجات الإبل وعروض حيّة لها أمام الجمهور، بالإضافة إلى عرض ضخم للإبل يمتد إلى قلب مدينة باريس.