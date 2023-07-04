وكيل محايل يستقبل جثمان "العسيري" شهيد الواجب وينقل تعازي القيادة لذويه

تقدم وكيل محافظة محايل، سعد بن راشد آل ناشع، جموع مستقبلي جثمان شهيد الواجب الجندي أول جابر بن محمد سالم عسيري “رحمه الله”، من منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه .
حضر الاستقبال مدير شرطة محافظة محايل، العميد مبارك بن محمد القحطاني وعدد من القيادات الأمنية، وأديت الصلاة على الشهيد بجامع الشيخ محمد الفلقي .
ونقل آل ناشع تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، مؤكدًا أن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة، باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، في ميدان الشرف، مدافعاً عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لترابه ضد أي معتدٍ غاشم .