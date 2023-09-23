"أمير الباحة": اليوم الوطني الـ93 يوم الشموخ والنماء في ظل قيادة حكيمة وطموحة

وقال أمير الباحة في كلمة بهذه المناسبة: «إن اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية هو يوم الشموخ والنماء في ظل قيادة حكيمة وطموحة.. ونحصد اليوم ثمرة المنجزات التي قُدمت منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- مرورًا بأبنائه الملوك -رحمهم الله- من بعده، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-».