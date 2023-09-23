"أمير الباحة": اليوم الوطني الـ93 يوم الشموخ والنماء في ظل قيادة حكيمة وطموحة

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، مقرونة بمشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء، وبمنجزاته العظيمة.
وقال أمير الباحة في كلمة بهذه المناسبة: «إن اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية هو يوم الشموخ والنماء في ظل قيادة حكيمة وطموحة.. ونحصد اليوم ثمرة المنجزات التي قُدمت منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- مرورًا بأبنائه الملوك -رحمهم الله- من بعده، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-».
وأضاف الأمير حسام بن سعود في كلمته بأن توجهات الملك المؤسس -طيب الله ثراه- كانت تنطلق نحو تنمية الإنسان قبل المكان؛ فشُيدت صروح العلم والمعرفة؛ بما كتب لهذه الحضارة القائمة التطور السريع عمرانيًّا واجتماعيًّا، حتى أصبحنا نعيش في أمن وأمان واطمئنان ورغد عيش.
وأكد أن "هذه المنجزات التي نعيشها اليوم هي دليل على حرص قيادتنا على الإنسان أولاً، وتحقيق رفاهيته.. وها نحن اليوم نرى الكثير من أهداف رؤية السعودية 2030 تتحقق قبل موعدها، التي تؤكد منهج القيادة -حفظها الله-".
مختتمًا بخالص الدعاء أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه، وأن يحفظ له قيادته، وأن يعيد علينا هذه المناسبة ومملكتنا الغالية في مزيد من العز والنماء والتطور.