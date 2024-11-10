"الزكاة والجمارك" تدعو المنشآت لتقديم إقرارات الضريبة الانتقائية قبل 15 نوفمبر

كما دعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضريبة الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو البريد الإلكتروني(info@zatca.gov.sa) ، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).