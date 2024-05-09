"لوسيد" تسلّم أكثر من 500 سيارة للسوق السعودي خلال الربع الأول 2024
كشف الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد، المصنعة للسيارات الكهربائية، بيتر رولينسون، عن تسليم أكثر من 500 سيارة في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، من إجمالي 1967 سيارة تم تسليمها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا لموقع "EV" المتخصص في أخبار السيارات الكهربائية.
وأشار بيتر رولينسون إلى وجود إقبال في السوق السعودي على منتجات لوسيد، خاصة سيارات الدفع الرباعي، مشيرًا إلى أن السوق بالمملكة يعد مثيرًا للاهتمام.
وأكدت لوسيد أنها تعتزم إنتاج 9 آلاف سيارة خلال العام الجاري، وسيتم إدخال نموذج متوسط الحجم إلى خطوط الإنتاج في نهاية عام 2026، يتوقع أن يبلغ سعره حوالي 48.000 دولار.
وقال رولينسون: "نحن بحاجة إلى سيارة متوسطة الحجم بسعر متوقع قدره 48.000 دولار، وسيتم إدخالها في خطوط الإنتاج في نهاية عام 2026، وفيما يتعلق بطراز SUV Gravity سيتم بدء إنتاجه في نهاية العام الجاري".
وفي الشهر الماضي، أعلنت لوسيد عن شراكة مع شركة شحن السيارات الكهربائية "WALLBOX" لتوفير أجهزة الشحن لعملائها في أوروبا.