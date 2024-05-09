"لوسيد" تسلّم أكثر من 500 سيارة للسوق السعودي خلال الربع الأول 2024

كشف الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد، المصنعة للسيارات الكهربائية، بيتر رولينسون، عن تسليم أكثر من 500 سيارة في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، من إجمالي 1967 سيارة تم تسليمها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا لموقع "EV" المتخصص في أخبار السيارات الكهربائية.