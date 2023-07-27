محليات

دوريات الأمن بصبيا تطيح بـ 5 أشخاص لترويجهم 34.8 كجم قات

توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهة الاختصاص
دوريات الأمن بصبيا تطيح بـ 5 أشخاص لترويجهم 34.8 كجم قات

قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على (4) مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهم (34.8) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهم.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

دوريات الأمن
القات

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