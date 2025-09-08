بدء أعمال السجل العقاري لـ27 حيًا بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة

وأوضحت أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية في منطقة المدينة المنورة: (النخيل، كتانة، القصواء، جزء من حي المقر، القبلتين، الجامعة، الزهرة، السلام، الحفيا، البركة، حرة الوبرة، الشهداء، عروة، العيون، إضم، ذو الحليفة، الجماوات، بئر عثمان، جزء من حي الرانوناء، البلقاء، جزء من حي طابة، جزء من حي الحديقة، جزء من حي طيبة، جزء من حي أبو بريقاء، جزء من حي جماء أم خالد)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة مكة المكرمة: (حي الصواري، حي العروس)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.