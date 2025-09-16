"التخصصي" يُتوَّج بوسام تجربة المريض لريادته في تعزيز تجربة المريض لعام 2024

ويعكس هذا التتويج جهود التخصصي، في التزامه بتجربة مريض متميزة ورحلة علاجية أكثر إنسانية وكفاءة، متماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030) في بناء قطاع صحي متقدم يضع المريض في قلب الاهتمام.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ (15) عالميًا، ضمن قائمة أفضل (250) مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام (2025)، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام (2024)، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام (2025) من قبل مجلة "نيوزويك" (Newsweek).