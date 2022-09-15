محليات

وزارة التعليم تطرح 23 فرصة قيادية لمنسوبيها في مناطق متعددة

عبر منصة "قادة المستقبل".. والتقديم حتى 22 سبتمبر الجاري
وزارة التعليم تطرح 23 فرصة قيادية لمنسوبيها في مناطق متعددة
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، طرح 23 فرصة قيادية متاحة لمنسوبيها في مناطق متعددة من إدارات التعليم.

يأتي ذلك عبر منصة "قادة المستقبل"؛ حيث يستمر التقديم حتى 22 سبتمبر الجاري.

وشملت المواقع القيادية المطروحة، خمس فرص لمهام مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، وتسع فرص قيادية بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنين"، وست فرص قيادية لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات"، ثم ثلاث فرص بمسمى مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة.

ويمكن التحقق من الأهلية للراغبين والترشح عبر الرابط الإلكتروني: https://futureleaders.moe.gov.sa/portal

وزارة التعليم
إدارات التعليم

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