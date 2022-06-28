"TBC" تعمل على 4 مسارات لرفع جودة المباني المدرسية والإدارية

ويركز المسار الأول على المباني المدرسية والصالات متعددة الاستخدام وما يتبعها من مرافق والتي تتضمن، سكن حراس ومقاصف وغرفاً، إضافة إلى ساحات مظللة وملاعب عشبية، فيما تعمل بداية من منتصف 2018 على استكمال تنفيذ المباني التعليمية المفسوخ عقودها مع الوزارة، حيث أنجزت أكثر من 1125 مبنى مدرسياً وإدارياً لخدمة 537 ألف طالب وطالبة في عددٍ من إدارات التعليم على مستوى المملكة.