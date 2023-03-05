دراسة: التوقف عن استخدام منصات التواصل لأسبوع يقلل من الاكتئاب والقلق

وبيّن "المطيري" أن وسائل التواصل الاجتماعي قدمت فوائد مثل استخدامها لأغراض معينة مثل الترفيه والاطلاع ومتابعة الأخبار والتثقيف كما أن لها تأثيرًا سلبيًا على الإنسان، حيث أشارت دراسة إلى أن التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حسن من بعض المشاكل الصحية.