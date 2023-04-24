يشمل 18 تخصُّصًا.. التأمين الإلزامي ضدّ الأخطاء المهنية للممارسين الصحيين يدخل حيّزَ التنفيذ

وكان مجلس الوزراء قد آثر في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ربيع الآخر الماضي؛ تطبيقَ النظام التعاوني الإلزامي بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62819، وتاريخ 7/ 10/ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 23289، وتاريخ 30/ 9/ 1443هـ، في شأن المحضر النهائي لموضوع تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات أخرى من الممارسين الصحيين، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم "الأول" من الشهر "السادس" التالي لصدور هذا القرار؛ أي الأول من شوال الجاري.