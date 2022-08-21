7 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار ورياح وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على القنفذة والليث، تستمر حتى السادسة صباحًا.