7 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار ورياح وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض ونجران وتبوك وعسير والشرقية وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على القنفذة والليث، تستمر حتى السادسة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع ارتفاع الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر الاثنين.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على ذعبلوتن حتى التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين. فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أبها وخميس مشيط حتى الثامنة صباحًا، وتشهد النماص وبلقرن وتنومة أمطارًا وضبابًا حتى الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.