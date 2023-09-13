مشاركة فعَّالة لـ"ولاء بلس" خلال مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"

ويمثِّل توقيع "ولاء بلس" عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية، خلال مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"، تفرُّدًا وتميزًا للشركة الرائدة في مجال برامج السعادة والولاء والمكافآت، ويعكس تفهُّمًا عميقًا لاحتياجات السوق وتطلُّعات العملاء؛ مما جعل "ولاء بلس" شريكًا مثاليًّا للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشارِكة في هذا الحدث الكبير.