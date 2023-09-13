مشاركة فعَّالة لـ"ولاء بلس" خلال مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"

شهد مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023" مشاركةً فعَّالة لشركة "ولاء بلس Wala Plus"، في تجربة مفعمة بالحيوية والتميز والابتكار والتفرُّد للشركة الناشئة السعودية الرائدة في مجال برامج السعادة والولاء والمكافآت.
فعبْر جناحها في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"، الذي انطلقت فعالياته في الرياض، على مدار يومَي الرابع والخامس من سبتمبر الجاري؛ قدَّمت "ولاء بلس" لزائريها رحلة ممتعة بين منتجاتها المميزة وحلولها الذكية لعملائها من الشركات والمؤسسات، وتألَّق فريقُ عملها المحترف في الاستجابة السريعة والردّ عن استفسارات الزوار وتلبية احتياجاتهم.
وخلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"، أطلقتْ "ولاء بلس" برنامجها "ولاء أكتيف"؛ وهو أحدث حلولها التقنية التي تقدِّم برنامجًا متكاملًا للمنشآت والمؤسسات؛ لتعزيز صحة واندماج الموظفين داخل وخارج بيئة العمل، وتخلق تحدياتٍ ومسابقات فردية وجماعية بين أقسام المؤسسة الواحدة.
ويمثِّل توقيع "ولاء بلس" عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية، خلال مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"، تفرُّدًا وتميزًا للشركة الرائدة في مجال برامج السعادة والولاء والمكافآت، ويعكس تفهُّمًا عميقًا لاحتياجات السوق وتطلُّعات العملاء؛ مما جعل "ولاء بلس" شريكًا مثاليًّا للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشارِكة في هذا الحدث الكبير.
ووقَّعت "ولاء بلس" اتفاقية جديدة مع "تناتل" لتقديم برنامجها "ولاء أوفر" لموظفي تناتل؛ من أجل تعزيز سعادتهم ورفاهيتهم المالية، كما وقَّعت "ولاء بلس" اتفاقية مشتركة مع شركة "شاورمر"؛ ليكون برنامج "ولاء أوفر" هو برنامج السعادة والولاء لموظفي الشركة.
ويُعَدُّ "ولاء أوفر" واحدًا من أبرز برامج "ولاء بلس"، والذي يقدِّم مزايا وخصومات للموظفين، وتحصل فيه الشركات المتعاقدة على موقع إلكتروني وتطبيق يحمل هُوِيَّتَها وشعارها، مع باقة متجددة من الخصومات والعروض والمزايا لموظفيها، ويعطي الشركة الوسيلة المناسبة لمساعدة موظفيها على التميز، وتقدير جهودهم بطريقة مبتكرة ومرنة؛ مما يخلق بيئةَ عملٍ صحيةً وإيجابية مليئة بالسعادة والولاء.
كما شهد مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023" توقيعَ "ولاء بلس" مذكرة تفاهم مع شركة "السليمان العقارية"؛ ليكون برنامج "ولاء ون" هو شريك المكافآت والولاء لعملاء السليمان العقارية.
و"ولاء ون" منصة رقمية تقدِّمها "ولاء بلس" للشركات والعلامات التجارية؛ لتمكينها من تفعيل برنامج الولاء والمكافآت لعملائها، وتسمح لهم بجمع نقاط المكافآت في محفظة رقمية واحدة، واستبدالها بمزايا خاصة كالعروض والخصومات.
وعزَّزت "ولاء بلس" من تميزها باختيارها شركة The Cloud شريكًا استراتيجيًّا جديدًا لها؛ حيث تمثِّل The Cloud منصة تقنية ونموذجًا فريدًا لسدّ الفجوة بين الشركات والعملاء في قطاع المطابخ السحابية الافتراضية.
وبفضل مذكرة الشراكة التي وقَّعتها "ولاء بلس" مع Zen HR، خلال مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"؛ تدخل "ولاء بلس" إلى قطاع حلول الموارد البشرية السحابية، بعدما ساهمت Zen HR بنَقْلَةٍ نوعية في سَيْر العمليات اليومية لكلٍّ من الموظفين وأقسام الموارد البشرية.
كما وقَّعت "ولاء بلس" اتفاقيةَ شراكة مع شركة "الوطنية للتمويل"، التي تُعَدُّ واحدة من أكثر العلامات التجارية المرموقة في قطاع التمويل بالمملكة العربية السعودية، وتغطي حلولها التمويلية المبتكرة والذكية جميع مناطق المملكة.
كما تَمَّ توقيع مذكرة شراكة بين "ولاء بلس"، و"ديلي ميلز" المتخصصة في قطاع المأكولات الصحية، بجانب اتفاقية جديدة مع شركة "أمين" المتخصصة في مجال العلاج الطبيعي.
وتُعَدُّ نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية" الأكبر حجمًا؛ حيث تجاوز عدد زوار المعرض 25 ألف زائر، بمشاركة أكثر من 450 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، و450 متحدثًا من الخبراء المحليين والدوليين.
وعُقِدَتْ أعمالُ المؤتمر تحت شعار "نُمَكِّنُ لتَبْتَكِر"؛ ليعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التحوُّل الرقمي، وإتاحة فرص الابتكار للمستثمرين ورواد الأعمال، ورعاية الشراكات الاستراتيجية التي تشجِّع على تطوير الحلول التقنية الذكية والمبتكرة.