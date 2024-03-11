بالصور .. توافد جموع الصائمين إلى موائد الإفطار بالمسجد الحرام في أول أيام رمضان

وتنافس الجميع في توفير أطعمة الإفطار للصائمين، من السعي لجمعهم على مائدة واحدة، وسط منظومة متكاملة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، وأجواء يكتنفها الطمأنينة والهدوء والسكينة وألسنة تلهج بالدعاء والذكر الحكيم بالقبول الحسن والتوفيق، وسط ابتسامات تملؤها قدسية المكان، احتفاءً بشرف البيت العتيق ومكانة الأرض الطاهرة.