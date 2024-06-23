التعامل الإنساني مع حالات الإجهاد الحراري بالحج تجنب ضيوف الرحمن أخطار المجهول

وكان تعامل السلطات الصحية مع جميع من وجد في المشاعر المقدسة، في أيام موسم الحج، يتسم بالمساواة، دون تفرقة بين حاج وآخر، سواء كان نظاميًا، وهو ما يتماشى مع سياسة المملكة في التعامل مع ضيوف الرحمن كافة، برفع شعار "الإنسان أولاً"، بصرف النظر عن جنسية هذا الإنسان أو لونه، ويدل على ذلك تقديم 141 ألف خدمة علاجية للحجاج غير المُصرّح لهم، ومواصلة علاج 95 منهم لا يزالون يتلقون العناية الطبية اللازمة، وتم نقلهم جويًا للعاصمة الرياض ومدن أخرى لاستكمال رحلة علاجهم.