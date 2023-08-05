قد تصل إلى تمليك المسكن بالمجان أو دفع الإيجار.. "الشلهوب": دعم الأسر ليس "حساب المواطن" فقط والبرامج متنوعة ودائمة

ويؤكد "الشلهوب" على الهدف من برامج الدعم، ويقول: "استمرار الدعم مع الدعم الإضافي هو معالجة موضوع التضخم الذي تعد المملكة الأقل بين دول العالم، إلا أنه رغم ذلك تمت مراعاة وجود تكلفة إضافية على الأسر بسبب ارتفاع أسعار السلع بصورة عامة، وبذلك يكون هناك دعم إضافي يستهدف معالجة هذه الفجوة في الأسعار وارتفاعاتها لمدة إضافية تمتد إلى شهرين وذلك إلى نهاية سبتمبر.. إجراء الدعم الإضافي مؤشر إلى جانب المرونة في برنامج حساب المواطن الذي يقيم الأحوال العامة للسوق ويتخذ القرارات المناسبة لدعم الأسر دون النظر إلى العوامل الخارجية وتأثيراتها، ولعل من نتاج رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تخفيف الاعتماد على النفط كمورد رئيس وتعمل على دعم مصادر الدخل المتنوعة وغير النفطية، بروز مجموعة متنوعة من البرامج، التي كان لها أثر إيجابي كبير خصوصًا في الفترة الحالية التي تراجعت فيها عائدات النفط بسبب تقلبات الأسعار وغموض في الأوضاع الاقتصادية حول العالم، خصوصًا مع الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم، الذي قد يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي عالميًا، ويمكن أن ينعكس على أسعار الطاقة".