الوطنية للإسكان تشارك في منتدى الاستثمار السعودي الكوري

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مستدامة واستقطاب فرص استثمارية نوعية من شأنها أن تحقق قابلية تطوير أعلى وأسرع في القطاع العقاري. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحويل قطاع الإسكان إلى نموذج رائد قادر على تحقيق تطلعات المواطنين، إضافة إلى دعم عجلة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.