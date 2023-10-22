الوطنية للإسكان تشارك في منتدى الاستثمار السعودي الكوري

تشارك الوطنية للإسكان NHC في منتدى الاستثمار السعودي الكوري، والذي انطلق اليوم الموافق 22 أكتوبر في مدينة الرياض، حيث يأتي على هامش زيارة فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا إلى المملكة، ويجمع المنتدى قادة الأعمال وصانعي السياسات والخبراء في قطاعات متنوعة من جمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية لاستكشاف مجموعة من فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين الصديقين.
وتأتي مشاركة الوطنية للإسكان عبر جناحها لبحث فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين في قطاع التشييد والبناء.. وتعزيز أنشطة الشركة الاستثمارية،
وتأتي أهمية ودور المنتدى كونه منصة لمناقشة التحديات القائمة وسُبل مواجهتها مع ضمان تحقيق مستقبل مستدام يقوم على رؤية مشتركة تدفع عجلة التنمية والتقدُّم بين كل من السعودية وجمهورية كوريا، وذلك من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة في القطاعات الأكثر حيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الذكية وابتكار الحلول التقنية المتطورة.
كما جاء المنتدى في وقت تشهد فيه العلاقات بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية تطوراً متزايدًا، خاصة مع إنشاء صندوق مشترك للشركات الناشئة بقيمة 160 مليون دولار يهدف إلى دعم الاستثمار المتبادل بين البلدين. ويعكس أهمية العلاقات الثنائية ويسلط الضوء على فرص التعاون، كما يسير جدول أعمال المنتدى من خلال عدة مراحل منها جلسات على المستوى الوزاري. وجلسات عامة وإعلانات وغداء عمل فضلا عن الاجتماعات الثنائية.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مستدامة واستقطاب فرص استثمارية نوعية من شأنها أن تحقق قابلية تطوير أعلى وأسرع في القطاع العقاري. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحويل قطاع الإسكان إلى نموذج رائد قادر على تحقيق تطلعات المواطنين، إضافة إلى دعم عجلة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.