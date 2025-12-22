"التدريب التقني" توقع 12 اتفاقية نوعية لتعزيز التدريب والتوظيف في مختلف القطاعات

برعاية سعادة نائب المحافظ للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. عادل بن حمد الزنيدي، وبحضور نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الاستثمار والتميّز الحكومي، د. عبد الله بن محمد الفيفي، وعددٍ من قيادات المؤسسة، وأعضاء مجلس الشورى، وسيدات ورجال الأعمال؛ نظّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فعالية ليالي التقنية، ضمن الحملة الثالثة "ندرب ونقرّب" من حملات مبادرة تحفيز الالتحاق بالتدريب التقني إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، بهدف تعزيز ارتباط التدريب التقني باحتياجات سوق العمل، وتوسيع دائرة الشراكة مع قطاع الأعمال.