القمة العربية الإسلامية.. "تكتل ثلاثي" بمواجهة التحديات وموقف موحّد تجاه الممارسات الإسرائيلية بفلسطين ولبنان

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، منذ قليل، إلى أراضي المملكة، حيث من المقرر أن يلقي كلمته أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثّفة التي تُبذل للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة ولبنان.