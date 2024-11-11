القمة العربية الإسلامية.. "تكتل ثلاثي" بمواجهة التحديات وموقف موحّد تجاه الممارسات الإسرائيلية بفلسطين ولبنان

تأتي القمة العربية والإسلامية غير العادية امتداداً إلى القمة التي عُقدت في المملكة في 11 نوفمبر 2023، حيث كانت بمنزلة رد فعل حاسم على التصعيد الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة، كما شملت الأوضاع في لبنان.
وتشهد القمة التي يتم تنظيمها بشكلٍ استثنائي في الرياض، حضور ممثلين من الدول العربية والإسلامية؛ لمناقشة كيفية توحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر واحتواء تداعياته.
ويُسهم انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في السعودية، في تأكيد إدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والقدس الشرقية، حيث وصفتها بأنها انتهاكاتٌ فاضحة للقانون الدولي.
ويطالب المشاركون في القمة بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجل إلى غزة، حيث يُعاني المدنيون حصاراً خانقاً، وكذلك التأكيد على ضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع، وتوفير الممرات الإنسانية؛ لتمكين المنظمات الدولية من الوصول إلى المتضرّرين وتقديم المساعدة اللازمة.
ومن المتوقع اتخاذ خطوات ملموسة لتوطيد الشراكات الدولية وتعزيز التنسيق بين جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، بهدف مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والتأكيد على أن هذه الشراكات تعد ضرورية لإيجاد حلول مستدامة للأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وفيما يتعلق بلبنان، أدانت القمة أيضاً العدوان الإسرائيلي على المدنيين في الجنوب اللبناني؛ ما يعكس اهتماماً عربياً إسلامياً بالوضع الأمني في لبنان بشكلٍ عام. كما تمّ التأكيد على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
من ناحيةٍ أخرى، شدَّدت المملكة، على أهمية تكاتف الجهود الجماعية لمواجهة هذه الأزمات، وطالبت الدول الفاعلة في المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياتها في إنهاء العنف وحماية حقوق المدنيين.
وتعد القمة العربية والإسلامية غير العادية، منصة قوية لإظهار الوحدة العربية والإسلامية في مواجهة التحديات الراهنة، مع التأكيد على ضرورة استجابة فورية للمعاناة الإنسانية في فلسطين ولبنان، وتفعيل الشراكات الدولية من خلال إطلاق آلية التنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، من أجل مواجهة هذه القضايا.
وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، منذ قليل، إلى أراضي المملكة، حيث من المقرر أن يلقي كلمته أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثّفة التي تُبذل للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة ولبنان.
كما يشارك الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسنغالي باسيرو ديوماي فاي، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والقرغيزي صدير جاباروف، والتشادي محمد إدريس ديبي أتنوا، والطاجيكي إمام علي رحمن، والنيجيري بولا أحمد تينوبو، والصومالي حسن شيخ محمود، والمالديفي محمد معز، ونجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، وغيرهم من ممثلي الدول على مستوى العالم، في القمة العربية الإسلامية غير العادية.