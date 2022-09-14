"البيئة" توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "أنتل"

من جانبه، أعرب "العبد الجبار" عن سعادته بهذا التعاون، مبينًا أن الشركة تختص بعددٍ من المجالات التقنية مثل: إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السائدة، وسينعكس دورها على تعزيز مذكرة التفاهم مع الوزارة.