شراكة HONOR مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية لإظهار قدرات الكاميرا بالذكاء الاصطناعي الجديدة كلياً

دخلت HONOR في شراكة مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية هذه المرة لعرض وتقديم الكاميرا الجديدة بالذكاء الاصطناعي لهاتف HONOR Magic5 Pro، والذي سيتم إطلاقه خلال مؤتمر MWC 2023 في 27 فبراير، مع لاعب كرة سلة الذي حاول تحطيم رقم قياسي عالمي.