شراكة HONOR مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية لإظهار قدرات الكاميرا بالذكاء الاصطناعي الجديدة كلياً

دخلت HONOR في شراكة مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية هذه المرة لعرض وتقديم الكاميرا الجديدة بالذكاء الاصطناعي لهاتف HONOR Magic5 Pro، والذي سيتم إطلاقه خلال مؤتمر MWC 2023 في 27 فبراير، مع لاعب كرة سلة الذي حاول تحطيم رقم قياسي عالمي.
تم التقاط الصورة الأولى بواسطة كاميرا الذكاء الاصطناعي لـ HONOR Magic5 Pro، والتي تُظهر أفضل لحظة للحركة الرياضية، والصورة الأخرى هي وراء الكواليس، لإظهار كيف تمكن هاتف HONOR Magic5 Pro من التقاط أفضل لحظة.
يأتي هاتف HONOR Magic5 Pro مع ابتكارات رائعة لالتقاط الصور وهذا مجرد جزء صغير من قصة الكاميرا، وسيكون الإطلاق العالمي الرسمي لهاتف HONOR Magic5 Pro في MWC 2023 في 27 فبراير.