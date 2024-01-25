"جامعة الملك خالد" تُطلق برنامج "القيد المزدوج والتسريع الأكاديمي"

أطلقت جامعةُ الملك خالد، الأربعاء، برنامجَ "القيد المزدوج والتسريع الأكاديمي لطلبة المرحلة الثانوية المتميزين علميًّا"، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، في مركز المؤتمرات الطبية بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
جاء ذلك بحضور رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، ومدير عام التعليم بعسير فهد بن صالح عقالا، وبعض العمداء والعميدات بالجامعة، وعدد من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالمنطقة وأولياء أمورهم.
ويهدف البرنامج الذي شهد تسجيل عدد من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتميزين علميًّا؛ إلى تعزيز التكامل التعليمي بين التعليمين العام والجامعي، وتسهيل الانتقال المرحلي بين الثانوية والجامعة؛ من خلال المهارات المعرفية والذهنية المكتسبة، وأيضًا تنويع وتوسيع فرص التعلم، وتحسين جودة النظام التعليمي، وتسريع التخريج في المرحلة الجامعية "التسريع الأكاديمي".
وقال رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي: إن الجامعة تعمل على أكثر من مشروع وبرنامج لطلاب التعليم العام بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير؛ لتهيئة الطلاب والطالبات للانتقال إلى التعليم الجامعي بشكل سلس، بحيث يكون لدى الطالب مسار محدد وواضح.
وأضاف "السلمي": أن أحد هذه البرامج برنامج "القيد المزدوج والتسريع الأكاديمي"، والذي يعتبر تجربة فريدة للطلاب والطالبات.
بدوره أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن الجامعة حرصت على تعزيز التوجهات الوطنية؛ لتمكين طلبة المرحلة الثانوية من الدراسة في الجامعات، واستقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين من طلبة المرحلة الثانوية، وإتاحة الفرصة لطلاب المرحلة الثانوية لدراسة وحضور بعض المقررات الدراسية العامة في الجامعة؛ تحقيقًا لرؤية وتوجهات وزارة التعليم والمملكة العربية السعودية في رفع مستوى جودة التعليم؛ لتتّسق مع المتطلبات الوظيفية المعاصرة، وتمكين طلبة المرحلة الثانوية من إيجاد الفرص التعليمية المتّسقة مع توجهاتهم المسارية والوظيفية.
وأضاف "ابن دعجم": أن هذا البرنامج يأتي إيمانًا من جامعة الملك خالد بأهمية تميز النظام التعليمي من خلال التنوع وتعدّد الفرص والخيارات التعليمية أمام الطالب والطالبة.
ولفت إلى أن البرنامج يقوم بإعداد الطلبة من خلال مسارين يتمّ خلالهما دراسة مقرّرات جامعية أساسية تساعد الطلبة في التحضير للحصول على درجة علمية.
من جانبه قدّم مديرُ عام التعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا، شكرَه للجامعة ومنسوبيها على إطلاق هذا البرنامج النوعي.
وقال "عقالا": إن هذا البرنامج يأتي مع حزمة من البرامج الأخرى التي تهتم بتنمية القدرات البشرية؛ سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى وزارة التعليم إلى تعظيمها بمستوى عالٍ وتوجيه كل القدرات بالشكل السليم.
وتابع: يأتي هذا البرنامج لاستثمار كل الطاقات النوعية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بمنطقة عسير.
تلا ذلك عرض مرئي للطلاب وأولياء أمورهم، قدمته وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة علية العرياني، استعرضت فيه الخدمات التي يقدمها برنامج "القيد المزدوج والتسريع الأكاديمي لطلبة المرحلة الثانوية".
وقالت: إن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويمكّنهم من تسجيل عدد من المقرّرات والمتطلّبات في الجامعة؛ وهي: مقرر اللغة العربية، ومقرر الوسطية والاعتدال، ومقرر آخر يكون اختياريًّا، ويستطيع الطالب من خلال هذا البرنامج تسجيل ثلاثة مقررات، لتحقيق التسريع الأكاديمي.
وأضافت "العرياني": أن العمادة تسعى إلى تطوير وتسهيل عملية القبول الجامعي من خلال أتمتة جميع العمليات الخاصة بالقبول؛ بهدف تعزيز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
من جانبه قدّم عميد شؤون الطلاب الدكتور علي القحطاني، شكره لرئيس الجامعة ومدير عام التعليم بعسير، على إطلاق مثل هذه البرامج التي تعود بالنفع على طلاب وطالبات المنطقة.
وأوضح أن العمادة ستكون مع الطلاب بدءًا من دخولهم الجامعة وحتى تخرجهم، مستعرضًا الخدمات التي تقدّمها العمادة.
وأكّد "القحطاني" حرصَ العمادة على إطلاق العديد من المبادرات القادمة، باستقطاب الطلاب الموهوبين والمبتكرين والمخترعين والمتميزين.
كما رحّبت مديرة وحدة الموهبة والإبداع بشؤون الطلاب الدكتورة جميلة الراوي، بالطلاب والطالبات في برنامج "القيد المزدوج والتسريع الأكاديمي".
وقالت: "يسعدنا اليوم أن نعلن إطلاق برنامج القيد المزدوج والتسريع الأكاديمي، والذي يعدّ من البرامج الرائدة التي تطرحها جامعة الملك خالد؛ لدعم نخبة من الطلاب والطالبات المتميزين علميًّا بالمرحلة الثانوية، والذي يهيئهم للتكيف مبكرًا مع الحياة الجامعية، ويمكّنهم من دراسة بعض المقررات الجامعية خلال دراستهم في المرحلة الثانوية وفي فترة الصيف؛ مما يختصر عليهم مدة الدراسة الجامعية".
وأضافت "الراوي": أن وحدة الموهبة والإبداع بعمادة شؤون الطلاب، تسير نحو رؤية واضحة لتكون بيت خبرة وبيئة داعمة ومحفزة لجميع الطلاب.
ولفتت إلى أن تلك الوحدة تقدم عناية خاصة بالطلاب والطالبات الموهوبين والمبدعين والمتميزين، وبرامج مخصصة منهجية ولامنهجية لبناء قادة المستقبل، وأنواع الدعم الأكاديمي والعلمي والبحثي؛ لدعم الكوادر التعليمية المبدعة والمبتكرة والمنافسة بهم محليًّا ودوليًّا.