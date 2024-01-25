"جامعة الملك خالد" تُطلق برنامج "القيد المزدوج والتسريع الأكاديمي"

بدوره أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن الجامعة حرصت على تعزيز التوجهات الوطنية؛ لتمكين طلبة المرحلة الثانوية من الدراسة في الجامعات، واستقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين من طلبة المرحلة الثانوية، وإتاحة الفرصة لطلاب المرحلة الثانوية لدراسة وحضور بعض المقررات الدراسية العامة في الجامعة؛ تحقيقًا لرؤية وتوجهات وزارة التعليم والمملكة العربية السعودية في رفع مستوى جودة التعليم؛ لتتّسق مع المتطلبات الوظيفية المعاصرة، وتمكين طلبة المرحلة الثانوية من إيجاد الفرص التعليمية المتّسقة مع توجهاتهم المسارية والوظيفية.