400 جهة و170 مستثمر يلتقون.. "سيتي سكيب العالمي" يتهيأ للانطلاق بالرياض

ترعى أمانة منطقة الرياض المعرض العالمي سيتي سكيب 2024 الذي يُعقد في المدة من 11 إلى 14 نوفمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم.
ويعد "سيتي سكيب 2024" المعرض العالمي الأكبر والأبرز على مستوى العالم، وتستضيفه المملكة للمرة الثانية، ويستهدف ملاك العقار، والمطورين العقاريين، والمستشارين، والمهندسين المعماريين، والجهات الحكومية، للاطلاع على الابتكارات العمرانية والالتقاء برواد القطاع.
ويشارك في المؤتمر أكثر من أربعمائة جهة، وأكثر من خمسمائة متحدث، في اثنتي عشرة منصة، بحضور أكثر من مائة وسبعين مستثمرًا، وتسعى الأمانة خلال رعايتها إلى إبراز دورها في التنمية الحضرية، البيئية، عبر مبادراتها ومشروعاتها في التنظيم، وإعداد أكواد البناء العمراني، والتخطيط الحضري للمدن، بما يعزز مكان الرياض في التنمية الحضرية العالمية، ويبرز جهود الأمانة في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر إستراتيجيتها.
وتأتي رعاية أمانة منطقة الرياض لمعرض سيتي سكيب في إطار جهودها لتنفيذ خطتها الإستراتيجية في تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة إقليمًا ودوليًا، والاطلاع على التجارب الحضرية، البيئية، العمرانية في العالم، بما يعزز تطوير خططها التنفيذية والتشغيلية، لتواكب تطلعات سكان وزوار الرياض؛ لتكون الرياض عامرة مزدهرة.