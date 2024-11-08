400 جهة و170 مستثمر يلتقون.. "سيتي سكيب العالمي" يتهيأ للانطلاق بالرياض

ويشارك في المؤتمر أكثر من أربعمائة جهة، وأكثر من خمسمائة متحدث، في اثنتي عشرة منصة، بحضور أكثر من مائة وسبعين مستثمرًا، وتسعى الأمانة خلال رعايتها إلى إبراز دورها في التنمية الحضرية، البيئية، عبر مبادراتها ومشروعاتها في التنظيم، وإعداد أكواد البناء العمراني، والتخطيط الحضري للمدن، بما يعزز مكان الرياض في التنمية الحضرية العالمية، ويبرز جهود الأمانة في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر إستراتيجيتها.